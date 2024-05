Goldene Musik

Mit ihrem Retro-Sound reist das Quintett Saigon Soul Revival aus Vietnam klanglich zurück in den Südens des Landes in die späten 60er- und frühen 70er-Jahre zu Zeiten des Vietnamkriegs. Denn neben heftigen Umständen gibt es damals gleichzeitig eine besondere Ära der vietnamesischen Popmusik. Aus den Cafés, Bars und Clubs der damaligen Hauptstadt Süd-Vietnams Saigon - heute offiziell Ho-Chi-Minh-City - dröhnt die Live-Musik. Vietnamesische Artists einer bereits dynamischen Musiklandschaft mit einigen internationalen Einflüssen spielen u.a. auch Soul, Funk oder Rock aus den USA. Durch die in Süd-Vietnam stationierte US-Armee zirkulieren die Stile dort zunehmend. Es wächst eine Szene mit neuen vietnamesischen Songs zu einer herausfordernden Zeit.