Central Cee – “CAN'T RUSH GREATNESS“

Central Cee ist mehr als sein TikTok-Hit "Doja" – das will der Rapper aus West-London mit seinem Debütalbum "CAN’T RUSH GREATNESS" unter Beweis stellen. Und das macht er eindrucksvoll. Central Cee nimmt uns mit in seine Kindheit in seiner Hood Shepherd’s Bush zwischen Armut, sozialer Verwahrlosung und Drogen verkaufen, um sich über Wasser zu halten. All das hat in dazu motiviert, mit dem Rappen anzufangen. In Songs wie "Limitless" arbeitet er nun den inneren Schmerz auf, den der West-Londoner in der Vergangenheit gespürt hat. Die Motivation aus der Hood herauszukommen, und nun derjenige zu sein, der die Rechnungen zahlt und der Versuch seine schlechten Angewohnheiten hinter sich zu lassen, ziehen sich durch die gesamte Platte.

Aber Central Cee schafft es nicht nur lyrisch, sich breiter aufzustellen, sondern auch in seinem Sound. Neben den typischen UK-Rap und Drill-Beats hört man auf den Trap-Beats den Einfluss aus den US-Südstaaten. Er mixt an paar Stellen brasilianischen Baile Funk mit seinem Style und an RnB traut sich Central Cee auch ran - sei es mit einem 2000er-Sample von NeYos “So Sick“ oder einem Gitarrensample auf “Now We're Strangers“. Der harte Rapper beweist also auch einen weichen Kern.

Central Cee bringt UK-Rap auf neues Level

Central Cee ist auf seinem Debütalbum in Bestform und mit einer Reihe prominenter Feature-Gäste hebt er UK-Rap auf ein neues Level. Auf “BAND4BAND“ featured Central Cee den Atlanta-Rapper Lil Baby und liefert eine echte Club-Hymne ab. Neben Lil Baby ist auch 21 Savage aus Atlanta mit von der Partie. Chicago-Drill-Pionier Lil Durk ist ebenfalls zu hören. Mit Dave ist ein alter Bekannter auf der Platte, mit dem Central Cee 2023 eine EP rund um die Hitsingle "Sprinter" gedroppt hat. Ansonsten gibt es noch Team-Ups mit einem weiteren Rapper aus West-London, Skepta, und der Rapperin Young Miko aus Puerto Rico. Mit seinem Debütalbum “CAN'T RUSH GREATNESS“ gibt Central Cee einen authentischen Einblick hinter die Maske des erfolgreichsten britischen Rappers seiner Generation. Die Geschichte eines jungen Mannes, die früh die richtige Wendung genommen hat.