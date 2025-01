Indonesische Newcomerin Bernadya singt von Herzschmerz und Melancholie

Der Albumtitel bedeutet übersetzt so viel wie "Leider muss das Leben weitergehen". Für Bernadya ging es schon in sehr jungen Jahren los mit der Musik: Sie war erst zwölf, als sie bei "The Voice Kids Indonesia" mitgemacht hat. Danach war sie gemeinsam mit ihrer Schwester als Musik-Duo unterwegs – und das sogar ziemlich erfolgreich. 2022 entschied sie sich dann für eine Solo-Karriere und unterschrieb einen Plattenvertrag bei Juni Records. Die erste Single "Apa Mungkin" wurde direkt zur Internet-Sensation.

Auf TikTok gefeiert

Die musikalische Handschrift: Verträumter Indie-Pop mit Akustikgitarre trifft auf Bernadyas warme Stimme. Ihre Musik kommt bei der TikTok-Community - vor allem im indonesischsprachigen Raum - extrem gut an. Auf Instagram folgen ihr 1,7 Millionen Menschen. Und bei Spotify hat sie bereits Rekorde gebrochen: als meistgestreamte Künstlerin in Indonesien und mit ihrer neuen Platte. Das wurde in ihrem Heimatland zum meistgestreamten Album an einem Tag.

Storytelling à la Taylor Swift

Genauso groß wie Bernadyas Erfolg sind ihre Vorbilder: Sie ist Fan von indonesischen Singer-Songwriter:innen wie Niki, Raisa oder ihrem The-Voice-Coach Tulus. Aber auch zu internationalen Stars wie Taylor Swift, Phoebe Bridgers und Olivia Rodrigo schaut sie auf. Genau wie bei ihren Idolen ist für Bernadya das Storytelling wichtig. In ihren meist melancholischen Texten geht es um Herzschmerz und Beziehungen - und genau das trifft einen Ton bei der jungen Generation.

Reduziert & relatable

In ihrem Song "Lama-Lama" (übersetzt: "Nach all der Zeit") singt Bernadya über ihre Enttäuschung darüber, dass sie mehr gibt als ihr Partner und versucht, die Beziehung loszulassen. Im Musikvideo sieht man Bernadya auf ihrem Bett sitzen und verzweifelt auf ihr Handy starren. Dazu ist ganz schlicht der Songtext eingeblendet. Mit dieser reduzierten, unprätentiösen Art berührt sie ihre Fans, die sich in den Geschichten ihrer Sogs wiedererkennen. Aber das Album endet auch mit einer positiven Botschaft: Der letzte Song heißt nämlich übersetzt "Zum Glück muss das Leben weitergehen" und setzt so einen hoffnungsvollen Gegenakzent zum schweren Albumtitel.