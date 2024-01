So sinnlich wie Orchideen

Auf ihrem neuen Album "Orquídeas" schafft die amerikanisch-kolumbianische Sängerin Kali Uchis ein Spiegelbild der vielfältigen Latino-Musik, die sie inspiriert: Reggaeton, Salsa oder Bolero. Ihre Verbundenheit zu ihren Wurzeln zeigt sie stärker denn je. "Orquídeas" (zu Deutsch: Orchideen) sind die Nationalblume Kolumbiens. Aber sie stehen für mehr:

"Dieses Album ist inspiriert von der zeitlosen, unheimlichen, mystischen, markanten, anmutigen und sinnlichen Anziehungskraft der Orchidee" Kali Uchis

So sinnlich und verführerisch wie Kali Uchis die Orchideen empfindet, so ist auch das Hörgefühl der Platte. Bei "Orquídeas" wird klar, dass Kali Uchis sich als Latina nicht klanglich einschränken lassen will. Sie springt von sanftem R&B über fröhlichen Merengue bis hin zu Dream-Pop.

Eine (un)antastbare Göttin

Ein Großteil von "Orquídeas" fühlt sich an wie ein langer Tagtraum. Sowohl durch Kali Uchis seidige Stimme, als auch durch viele raffinierte Synthesizer und Sounds wie Windspiele - wie auf dem Song "Heladito". Dort geht es darum, wie eine Prinzessin in den Tag hineinzuleben, sich verwöhnen zu lassen und noch ein Eis essen zu gehen. Der Sound ist oft so luxuriös und geschmeidig, dass man gar nicht merkt, wie man von einem Song in den nächsten rutscht. Die Sängerin verwandelt sich in eine schillernde Figur wie aus einer Retro-Telenovela, die als mächtige und anmutige Frau über allem steht. Sie ermutigt Frauen dazu, giftige Ex-Partner in den Kofferraum des Autos zu stopfen und den Tag in rot-glitzernden Bustiers und Plateauschuhen zu verbringen – wie im Song "Te Mata“" der durch seinen Bolero-Sound mit der spanischen Gitarre das Highlight des Albums ist. Und sie inszeniert sich als "Diosa", als Göttin.