Auf dem neuen Album hören wir neben dem altbekannten Grime-Rap auch Afrobeats, Amapiano und Gospel. Aber auch soulige Nummern wie "Double Standards", gemeinsam mit dem Londoner Sänger und Produzenten Sampha, finden ihren Platz auf der Platte.

Themen Abseits des Rap-Klischees

Kritik am Status quo der britischen Gesellschaft wird in der UK-Rap-Szene immer lauter, dem schließt sich der Rapper aus East London ebenfalls an. Wir hören aber auch einen Ghetts der sich traut, Themen anzupacken, die außerhalb des Rap-Klischees liegen, wie zum Beispiel die Vaterschaft und der Umgang mit seinen eigenen Kids. Und das zieht sich durch das Album: ausgefeilte Lyrics, tiefgreifendes Storytelling – also schon sehr viel Conscious-Rap.