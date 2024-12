Der afrikanische Außerirdische

Auf "Afrikan Alien" stellt sich schon bei den ersten Songs das Gefühl ein: Pa Salieu hat sich weit von den kalten Straßen seiner Heimatstadt Coventry entfernt hat und stützt sich schwer auf seinen gambischen Background. Dort hat er seine Wurzeln, prägende Jahre seiner Kindheit hat er dort verbracht. Die Verbindung zu seinen Großeltern, bei denen er aufwuchs, bezeichnet er in Interviews immer wieder als zentral in seinem Leben.

Zwar hat er auch vorher aus seiner Familiengeschichte kein Geheimnis gemacht – aber jetzt scheint er diese Roots so richtig zu umarmen, Songs wie "Round&Round" oder "Dece (Heavy) " sind astreine Afrobeats-Songs, die sich am reichen Soundfundus des Kontinents bedienen. Mal klingen die Songs mit perlenden Gitarrenläufen nach modernem Highlife, dann wieder zeigt Pa Salieu etwa auf "Allergy", dass er auch über Instrumentals rappen und singen kann, die handgemacht klingen und die Musiktradition Gambias in die Gegenwart holen. "Belly" ist ein Gute-Laune-Song, in dem er HipHop-Feeling mit Pigdin-Englisch zusammenbringt und von seiner langen Reise von der Straßenecke zur Sorglosigkeit erzählt. Und der Amapiano-Song "Big Smile (Pose for me) " mit Nigerias Superstar ODUMODUBLVCK entwickelt sich gerade zu einem veritablen Hit der weltweiten Afro-Danceszene.