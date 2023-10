ODUMODUBLVCK: "Eziokwu"

Afrobeats Star Global

ODUMODUBLVCK wurde 1993 als Tochukwu Gbubemi Ojogwu in Lagos geboren, wuchs aber in Abuja auf. Seine erste Liebe war nicht die Musik, sondern Fußball. Er stiegt zunächst als Manager eines Freundes ins Musikbusiness ein, wurde kurz darauf selber Artist, und 2017 erschien sein erstes Album "To All Blacksheeps". "Eziokwo" ist bereits der sechste Longplayer des 30-Jährigen, aber der erste beim Major Def Jam, das hier mit dem nigerianischen Native Records kooperiert. Damit setzt das US-HipHop-Kultlabel weiter auf Afrobeats als die neue Erfolgsmusik weltweit.

Ein bisschen Größenwahn

Das Album setzt genial die ungewöhnliche Delivery des Rappers in Szene. ODUMODUBLVCK trägt seine Texte im breitesten Pidgin-English vor und wurde so zum Helden auf den Straßen Nigerias. Es sind oft klassische, etwas prollige Representer ("Adamma Beke"), Songs über Frauenbekanntschaften ("Firegun") und ein paar Straßengeschichten ("MC Oluomo"). Slangs, Marken-Geflexe, Promi-Dropping garnieren seine selbstbewussten Ansagen. "Eziokwo" heißt auf Igbo "Wahrheit", und das passt auch zu ODUMODUBLVCK, der in seinen Texten kein Blatt vor den Mund nimmt. In dem Lied "Saint Obi" gibt es sogar ein politisches Statement, sarkastisch rappt er da über die zwei großen Parteien Nigerias: "APC or PDP na the same thing, I rather follow P Diddy."