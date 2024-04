Album Review: Nia Archives – "Silence Is Loud"

"Emotional Junglist" – so bezeichnet sich Nia Archives selbst. Und das bringt ihren Sound auf den Punkt. Die Mittzwanzigerin mischt eine gefühlvolle Komponente in Jungle, den britischen Ravesound der 90er. Geboren wurde sie selbst zwar erst, nachdem das Genre auf Warehouse-Parties populär wurde. Aber in ihrem Elternhaus - erst in Bradford, dann in Leeds - wuchs sie neben Reggae und Disco mit diesem Sound auf. Seit 2020 bringt die Wahllondonerin ihre eigenen Produktionen raus. Jungle, auch mal mit Einflüssen aus Dub, Samba, Lo-Fi. Tracks, mit denen sie immer wieder für ekstatische Momente auf dem Dancefloor sorgt. Selbst Genre-Pionier Goldie ist Fan von ihr.