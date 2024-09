Der Alltagskampf und soziale Themen

Das neue Album bleibt Manu Chaos Tradition treu, soziale und politische Themen anzusprechen. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel ist der Song "São Paulo Motoboy", in dem er den Alltag von Motorradkurieren in São Paulo thematisiert, die gefährliche Strecken und schlechte Arbeitsbedingungen bewältigen müssen. Für Manu Chao ist dieses Thema persönlich, weil er selbst vor seiner Musikkarriere als Kurier in Paris arbeitete. Der Track ist poetisch und eine Hommage an die Unsichtbaren der Gesellschaft. Das Highlight des Albums. Auch in "River Why" geht es um kritische Themen wie Neoliberalismus und die menschengemachte Klimakrise – hier symbolisiert ein vertrockneter Fluss das Versagen des Systems.