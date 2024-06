Der groovy Song "Dance Dance Dance Dance" ist ein Highlight: Bläser in Kombination mit einem eingängigen House-Piano liefern den ultimativen Club-Track auf dem Album. Der Name ist Programm: Der Song bringt einen garantiert zum Tanzen. Das Album glänzt immer wieder mit feuernden Drums, 80s-inspirierten Synthesizern und der ausgelassenen Performance der Featuregäste. Kaytranada zeigt seine Vielfältigkeit auf seinem dritten Album. "Timeless" wechselt stimmungsmäßig immer wieder von der Barterrasse in den Nachtklub. Während einige Tracks erahnen lassen, dass sie Partygäste zum Schwitzenbringen, sind andere ideal für den After-Work-Drink. Kaytranada kapert jedenfalls das Nachtleben auf "Timeless" und hat damit die perfekte Playlist für jede Großstadtbar kuratiert.

Feine Kuration mit Hochglanzfeatures

Pluspunkte bringen auch seine gut gewählten Kollaborationen. Auf fast jedem Song ist ein Gast zu hören, dessen Signature Sound sich mit Kaytrandas gewissem Etwas nahtlos verbindet: Von UK-Star PinkPantheress über Multiinstrumentalist Anderson .Paak bis R&B-Sängerin Tinashe. Sogar Kaytranadas jüngerer Bruder Lou Phelps ist dabei. Im Song "Call U Up" rappt er draufgängerisch von sich selbst als Schönling, der Köpfe verdreht. Sein kantiger Rapstil in Verbindung mit den wilden Congas sind ein Hinhörer auf dem Album.

Kaytranada beweist sich auf "Timeless" als super Produzent und als Kurator. Wir tauchen mit ihm ab in die Nacht, dank seiner Beats und klugen Kollabos. Ein Album mit Durchschlagskraft!