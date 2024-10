Zwischen London und L.A.

Die Reise startet mit einem Flug über den Atlantik. Das Album ist größtenteils in Los Angeles entstanden, ihrem zweites Zuhause neben London, aber auch in New York, Atlanta und Texas. So klingt das Album auch: Nach Los Angeles, nach Kehlani oder SZA. Sogar den britischen Akzent hat sie abgelegt. "Safe flight" sind die Worte, die ihre Familie zu ihr mitgibt, wenn sie in London losfliegt. Ob im Studio in L.A., beim Musikvideos-Dreh auf Barbados oder am Feiern in Ghana: Sie ist eine Weltenbummlerin.

"Sunset Blvd" ist eine der ersten Single-Auskopplungen, benannt nach der bekanntesten Straße von Los Angeles. Es ist ein warmer, atmosphärischer Track. Und für sie das Highlight des Albums: "Es geht ums Verlieben und dieses Gefühl in der ersten Datingphase, wenn alles stimmt. Es ist alles perfekt, als könnte nichts schief gehen."