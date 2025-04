Goya Gumbani wurde in den USA als Kind jamaikanischer Eltern geboren und wuchs in Brooklyn, New York auf. Dort atmete er von Kind auf die HipHop Kultur tief ein, die in der Stadt allgegenwärtig ist. Als Teenie kam er dann nach London, wo er noch heute lebt. Was HipHop angeht klingt die Stadt nach rauem Grime und Drill – aber sie ist auch das Zentrum einer brodelnden Nu-Jazz Szene, die bekannte Bands wie Ezra Collective oder Kokoroko hervorgebracht hat. Auf "Warlord of the Weejuns" führt Goya Gumbani die Einflüsse seiner Kindheit mit den Sounds seiner neuen Heimat zusammen. Die Produktionen sind klar Jazz-inspiriert, Goya Gumbanis Art zu rappen klingt nach US-Golden Era HipHop, also nach Anfang, Mitte der 90er Jahre. So erschafft er seine ganz eigene, nachdenkliche und seidig-samte Version von Jazz-Rap.