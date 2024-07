Make-up ist für Girl Ultra ein Werkzeug der Liebe. Rouge und Mascara bereiten sie für ihre romantischen Abenteuer vor. Die roten Wangen schminkt sie sich für ein Wiedersehen mit ihrem Crush, singt Girl Ultra im Titeltrack ihrer neuen EP "Blush". "Blush" steht auch für die Themen von Girl Ultra: Sie singt von Sexualität, Weiblichkeit und auch von Selbstfindung und Zukunftsängsten. Sie reflektiert mit ihren Ende 20 Jahren über ihre Jugend und das Erwachsenwerden. Der Song "blu" handelt von dem Gefühl, wenn Dinge nicht so gelaufen sind, wie erwartet. In "bruce willisss" singt sie davon mit einer anderen Person weit weg durchzubrennen und liefert dazu ein Tribut an den Film "Das fünfte Element".