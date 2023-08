Genesis Owusu, bürgerlich Kofi Owusu-Ansah, wurde 1998 in Ghana geboren. Noch als er ein kleines Kind ist, zog seine Familie mit ihm nach Australien. Dort war er in der Schule erst einmal "the weird black kid", wie er sagt, also das merkwürdige Schwarze Kind. Die Traumata, die er damals im weiß-dominierten Australien erfährt, begleiten ihn bis heute und prägen sein musikalisches Werk. Denn Genesis Owusu probierte in dieser Zeit Vieles aus, um herauszufinden, wer er wirklich ist. Ein Weg, der sich in seinem genrefluiden Sound bis heute widerspiegelt. Selbsterfahrung, Traumata und Kampf gegen Depressionen sind zentrale Themen in seiner Musik – aber auch die verheerenden Buschbrände in Australien vor dreieinhalb Jahren, die weltweit in den Nachrichten waren, fließen bei ihm ein. Auf Fotos und in Musikvideos zeigt er sich oft mit Bandagen oder Masken verhüllt, die laut seiner Aussage für Verletzungen und Wunden stehen, die nicht durch oberflächliche Maßnahmen geheilt werden können.