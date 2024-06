Letztere spielt im Titel-Song "Miss Flower" eine große Rolle, einem groovigen Stück mit elektronischen Elementen und Latin-Gitarre, die das Geühl von Sehnsucht verstärkt, von dem Emiliana singt. Doch auch wenn einige Songs auf dem Album durch Pop- und Folk-Einflüsse tanzbar daherkommen – es bleibt durch die intimen, gehauchten Vocals immer geheimnisvoll. Die Auszüge aus den Briefen sind kryptisch und laden dazu ein, zwischen den Zeilen zu lesen.

Ein Symbol für weibliche Selbstbestimmung

Unter den Liebesbriefen fanden Emiliana Torrini und ihre Freundin Zoe keinen einzigen Brief von Geraldine Flower selbst. Torrini hatte das Album schon fast fertiggestellt, als plötzlich ein Liebesgedicht auftauchte, das aus Geraldines Feder stammt. Auf "Love Poem" kommt diese besondere Frau schließlich selbst zu Wort; sie schreibt über eine vergangene Sommerliebe. Begleitet werden die zarten Vocals von einem reduzierten, pulsierenden Synth-Beat.

Emiliana Torrini hat mit Geraldine Flower eine Muse gefunden, in deren Wohnung sie während der Albumproduktion sogar wohnte. Schon zu Lebzeiten teilte Geraldine Anekdoten aus ihrem Leben in den 60er- und 70er-Jahren in London. Gerade für diese Zeit wurde sie für die Musikerin ein Symbol für weibliche Selbstbestimmung. Trotz der zahlreichen Verehrer:innen und Heiratsanträge blieb sie bis zum Ende unabhängig und reiste lieber durch die Welt - "Miss Flower" eben.