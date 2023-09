Chilly Gonzales: "French Kiss"

Alleskönner/Allesmacher

Der kanadische Pianist, Produzent und Showman Chilly Gonzales, kurz Gonzo, hat seit seinen Anfängen als crazy Electro-Rapper schon so gut wie alles gemacht: Mit Daft Punk einen Grammy gewonnen, eine Trilogie mit Piano-Solos veröffentlicht, mit Drake, Jarvis Cocker oder Feist gearbeitet, mit einem 27stündigen Soloauftritt den Guiness-Rekord für das längste gespielte Konzert eingestellt, ein Piano-Lehrbuch geschrieben und er ist in Bademantel und Socken in der Kölner Philharmonie und anderen heiligen Hallen aufgetreten. Dieser Typ kann doch eigentlich gar nicht mehr überraschen! Falsch – er kann und gibt diesmal den Chansonnier, der nicht wirklich singen kann und deshalb meistens spricht.

Virtuoser Künstler und Entertainer

Gonzales hat noch nie verstanden, warum man sich entscheiden muss entweder Künstler oder Entertainer zu sein. Er ist beides. Dass er das Piano meisterhaft bearbeitet, muss er nicht mehr unter Beweis stellen, dass er die Kommunikation mit dem Publikum beherrscht auch nicht. Er nennt sich selbst einen "Über-Entertainer" und scheut auch keinen Kitsch, wie sich auf dem neuen Album schon allein daran zeigt, dass einer seiner Gäste Richard Clayderman ist. Mit dem Meister der Fahrstuhlmusik und des cheesy Easy Listening spielt er vierhändig den Track "Richard et moi". Gonzales findet, dass Clayderman ein total unterschätzter Musiker ist und er sieht sich als eine Art Sohn des französischen Piano-Romantikers. Von ihm habe er gelernt, dass man nicht nur Klavierlehrer werden kann, wenn man Piano spielt, sondern auch ein Star.

Voltaire & Bangalter

Im Album "French Kiss" steckt eine Überdosis Frankophilie und die lebt Gonzales lustvoll und mit viel Humor aus. Französisch ist für den Kanadier Voltaire, Baudelaire, Flaubert, aber auch Thomas Bangalter von Daft Punk. Damit ist das Universum, in dem er sich bewegt abgesteckt. Der schräge Titeltrack und das dazugehörige Video illustrieren diesen undogmatischen Blick auf Frankreich: Da sprechen u.a. Macron, Virginie Despentes, Benjamin Biolay, Bernard-Henry Lévy oder Marine Le Pen seinen Text – sie alle sind natürlich animiert. Und Gonzo macht sich auch darüber lustig, dass er mit einer Mutation dieser Sprache im kanadischen Montreal aufgewachsen ist. Musikalisch kennt er das Land seiner Camembert-Träume ebenso gut: Er zitiert Debussy und covert den Song "Message Personnel" von Francoise Hardy als eine melancholische Pianoträumerei. Und hat sich viele wichtige Musik-Persönlichkeiten eingeladen, denn "French Kiss" ist vor allem ein Kollabo-Album. Das geht von der Popchanteuse Bonnie Banane über die Pariser Hip Hop- und Underground Legende Teki Latex bis zur Schauspielerin Arielle Dombasle. Sie singen, rappen oder spielen mit ihm, wie im Fall der Musikerin Christine Ott, die eine Spezialistin für Ondes Martenot ist, einem der ersten, elektronischen Musikinstrumente.

Paris mon amour

Chilly Gonzales lebt seit einiger Zeit wieder halb in Paris. Das blitzt überall in den Songs auf. Er schichtet in seinen Chansontexten legendäre Namen, Orte und französische Lebensart aufeinander wie Lasagne. Singt z.B. von Notre Dame, wo er von seinem Fenster aus Jointrauchend der Einweihung zugeschaut hat. "Nenn mich Michel Gonzales oder Chilly Polnareff" verlangt er in "Piano à Paris". Und erzählt in "Gangstavour" von seiner anekdotenreichen Zusammenarbeit mit dem legendären Charles Aznavour. Das Album ist ein Hybrid mit viel Humor – mit teils kitschigen Chansons, aber auch wunderbar atmosphärischen Pianoträumereien. Es ist als würde Gonzo uns mit seinem Sprechgesang durch die französische Kultur führen. Macht aber auch Spaß, wenn man kein Französisch kann.