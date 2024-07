Outside the box

Das Cover von "Head Rush" zeigt Channel Tres in einer riesigen, hölzernen Box stehen. Diese ist ein besonderes Leitmotiv für den Produzenten: Jahrelang sträubte er sich dagegen, immer wieder in eine bestimmte Schublade gesteckt zu werden. Mittlerweile ist er für seinen eklektischen Stil bekannt: "Hip-House" – also eine Mischung aus Hip-Hop und House – versetzt er mit Elementen aus Jazz, Funk, Rap und Disco. Er ist Multiinstrumentalist, erhielt aber oft den Stempel des Drummers oder Schlagzeugers. Später lag die Verbindung zur House-Musik nahe, obwohl er auch als Rapper glänzt. Mit "Head Rush" stellt Channel Tres nun klar, dass er das alles gleichzeitig sein kann und demonstriert seine musikalische Vielseitigkeit. Dafür holt er sich für einige Songs Verstärkung von namhaften Acts; darunter Ty Dolla $ign, Thundercat, Estelle und Teezo Touchdown. Im Kopf des Tausendsassas steckt so viel Musik, dass einem auch beim Zuhören schwindlig werden kann.