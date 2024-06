Auch auf dem restlichen Album fehlt es Ayra Starr nicht an handverlesenen Kollaborationen: US-R’n’B-Sänger Giveon ist drauf, genauso wie ihre nigerianischen Landsleute und Afrobeats-Kollegen Asake und Seyi Vibez. Es geht immer wieder um Liebe, Schmerz und Verarbeitung von Verlusterfahrung in Ayra Starrs Leben. Die minimalistische Klavierballade "The Kids Are Alright" widmet sie ihrem verstorbenen Vater. Trotzdem heißt es im Leben für sie, positiv nach vorne zu blicken.

Glaube und Optimismus

Im Song mit Seyi Vibez geht es darum, schlechte Energien abzuwenden. "Bad Vibes" arbeitet mit kirchenchor-ähnlichen backing vocals. Ayra Starr ist gläubig und das fließt in ihre Musik ein. Auch ihre Zugehörigkeit zum Yoruba-Volk spielt eine Rolle in ihrer Musik: Im Song fällt immer wieder der Ausdruck "Igi-Gogoro": Ein altes Sprichwort, das zu weiser Planung und Vorbereitung rät.