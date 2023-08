Pulsierende Beats, eingängige Melodien, dazu die hohe und klare Stimme von Adekunle Gold – "Tequila Ever After" verzaubert beim Hören mit sanften Naija-Sounds. Der Erfolg des nigerianischen Sängers steht beispielhaft für den weltweiten Siegeszug von Afrobeats. Der Sound ist inzwischen voll im Mainstream angekommen – und der Mainstream wiederum jagt diesem Sound hinterher. Adekunle Gold webt in seine Afrobeats auch US-R´n´B und südafrikanischen Amapiano ein – und schafft dabei eine neue, hybride Mischung.

Afrobeats auf DefJam

Songs wie "Tio Baby" tragen deutliche Einflüsse aus dem US-R´n´B der Neunzigerjahre, das erinnert streckenweise an Ashanti oder Destiny´s Child – aktualisiert im modernen Afrobeats-Gewand. Da passt es, dass "Tequlia Ever After" auf DefJam erscheint, dem legendären Label, das die HipHop- und R´n´B Kultur der 90er und 2000er mit Acts wie Jay-Z und Rihanna geprägt hat. DefJam setzt dabei auf den neuen Trend: Afrikanische Acts wie Burna Boy oder Wizkid sind mittlerweile globale Popstars, die Stadien ausverkaufen.

Erwachsene Themen

In Adekunle Golds Texten findet man jedoch keine Angebereien über Frauen oder seine Fähigkeiten als Superlover, wie es sonst im Afrobeats sehr verbreitet ist. Bei Adekunle geht es eher um Vertrauen, Zärtlichkeit und Intimität. Verheiratet ist er mit Simi, die auch als Sängerin im Rampenlicht steht und auf dem Album mitsingt: "Look What You Made Me Do" ist eine Hymne für ihre gemeinsame Liebe. Der eingängige Opener "Chasing Peace of Mind" zusammen mit der senegalesischen Musiklegende Habib Koité und Ami Faku aus Südafrika handelt vom Wunsch, ein wenig Frieden für sich zu finden und der Hektik des Lebens zu entkommen. "Party No Dey Stop" zusammen mit Zinoleesky ist eine Feierhymne, die mit treibenden Beats auf den Dancefloor zieht.