Fünf Songs, die die Welt jetzt braucht

Ghanaian Stallion gehört nicht nur in Deutschland zur absoluten Speerspitze, wenn es um Rap-Produktionen geht. Der Berliner mit Roots in Ghana lässt in seiner Musik die ghanaische Diaspora aufleben, ist in den letzten Jahren aber auch in die afrikanische Musikszene expandiert. So hat er mit dem viralen "Second Sermon" von Black Sherif einen ziemlich krassen Erfolg hingelegt, der mittlerweile auf 20 Millionen Klicks kommt. Für Ghanaian Stallion ist es jetzt aber mal wieder an der Zeit, etwas eigenes rauszubringen: "Bridges" ist das ganz frisch erschienene Album und setzt nicht nur auf ausgetüftelten Klang, sondern auch auf cineastische Videos. So auch der Opener der Platte, "Power", der Highlife-Artist Nsoroma featurt. Wie der Name schon vermuten lässt, geht es darin um Macht und Stärke, aber auch, was das bedeutet und wie wir diese definieren – mit Visuals aus Winneba und Accra.