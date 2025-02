Fünf Songs, die die Welt jetzt braucht

Jamie xx feat. Erykah Badu – F.U.

Manchmal braucht es nicht mehr als eine gute Primavera Afterparty in Barcelona, auf der Soullegende Erykah Badu das Mikro in die Hand nimmt und ihre Sicht der Dinge kundtut. Um genau zu sein, war die US-Sängerin dort für einen Gig gebucht – genauso so wie Jamie xx – und ihre Technik hat gestreikt, was sie ziemlich sauer, aber auch kreativ gemacht hat. Jamie hat den spontanen Freestyle mit dem Smartphone aufgenommen und daraus wenig später einen Techno-Banger gezaubert. In London haben die beiden sich dann noch mal getroffen und die Zusammenarbeit war quasi offiziell. Mit "F.U." feiert Jamie xx jetzt die Deluxe-Version seines Albums "In Waves", der er gleich mehrere unveröffentlichte Tracks beigefügt hat. Ganz schön viel Input, bedenkt man, dass der Producer seine Fans neun Jahre lang auf das letzte Album warten lassen hat.