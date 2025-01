Fünf Songs, die die Welt jetzt braucht

Majan feat. Trettmann – 100.000

Mit seinem neuen Projekt "Wenn nichts von nichts kommt woher komm ich dann?" veröffentlicht Majan im Mai nach länger Abstinenz nicht nur neue Musik, sondern auch was zum Anschauen. Denn die Clips rund um das Album drehen sich um einen Besuch bei den Eltern in der Heimat, wo der Sänger schon länger nicht war. Von Schorndorf nach Berlin und wieder zurück. Natürlich muss sich Majan so einige Fragen gefallen lassen – zum Beispiel, wie es mit der Musik läuft. An Tag zwei, der gleichzeitig auch als Video für die neue Single "100.000" zusammen mit Trettmann herhält, schwelgt Majan in Erinnerungen an seine Kindheit/Jugend. Wie schnell die Zeit vergangen ist und wie das alles passieren konnte. Auch Trettmann greift im Vorstadt-Setting zum Laubbläser und teilt die sehr persönliche Geschichte, dass seine Mutter an Demenz erkrankt ist. Trotz Riesenerfolg machen die beiden am Ende eben auch nur die Erfahrungen, die viele Normalos machen.