Fünf Songs, die die Welt jetzt braucht

M3NSA – TOYL (Time Of Your Life)

Seit mehr als 20 Jahren gilt M3NSA mittlerweile als Qualitätsinstanz, wenn es um neue HipHop-Tunes aus Ghana geht. Dabei hat der britisch-ghanaische Rapper, der als Sohn der Gitarrenlegende Tumi Ebo Ansah schon früh mit Musik in Verbindung kam, auch immer eine persönliche und musikalische Wandlung durchgemacht. Mit viel Sarkasmus und Pidgin Rap von den Straßen Ghanas als Fokn Bois konnte er sich gleichermaßen einen Namen in der Musikszene machen wie im Alleingang. Hat mit Koryphäen wie Damon Albarn zusammengearbeitet oder war mit dem Wu-Tang Clan auf Tour. Mittlerweile ist M3NSA in Afrobeat-Gefilden angekommen und veröffentlicht mit der neuen Single "TOYL (Time Of Your Life)" nicht nur eine seichte Liebeserklärung auf Rollerskates, sondern kündigt auch die neue EP "FOLAH" an, was für "Fear of Love And Happiness" steht.