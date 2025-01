Fünf Songs, die die Welt jetzt braucht

KM feat. Lil‘ Leise But Gold, Daichi Yamamoto & Skaai – Dancelixir

In der japanischen Produzentenwelt gehört KM gerade zu den erfolgreichsten Namen. Mit seinem ganz eigenen Angang an HipHop hat er ein Genre kreiert, das die Subkulturen zwischen UK und den USA mit japanischen Strömungen zusammenbringt. 808s, Trap, klassischer BoomBap, Future Bass oder Jungle – in seiner Musik saugt KM alles auf, was HipHop hergibt. Und bekommt dabei regelmäßig Unterstützung am Mic. Im Fall von "Dancelixir", der in Richtung Jungle, Tropical Bass und Pop geht, haben sich Lil' Leise But Gold, Daichi Yamamoto und Skaai dazugesellt. Lil' Leise But Gold aus Tokyo produziert selbst und ist eine der meistgehörten Feature-Partner:innen von KM und auch abseits vom japanischen Untergrund längst keine Unbekannte mehr. Gleiches gilt für Rapper Daichi Yamamoto mit Roots in Japan und Jamaika. Zusammen mit Skaai, der schon früh vom Trap-Sound aus Atlanta inspiriert wurde, ergibt die Combo eine richtige Supercombo des japanischen HipHop.