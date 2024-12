Fünf Songs, die die Welt jetzt braucht

Celeste – This Is Who I Am

Dass Celeste mit ihrer Kunst längst nicht mehr nur die Awardshows innerhalb des Musikmarktes abgedeckt, sondern auch in Richtung Film und Hollywood schielt, bewiesen zuletzt ihre Nominierungen für den Oscar und den Golden Globe. Wie gekonnt sie die beiden Sparten vereint, zeigt jetzt auch die neue Single samt Video zu "This Is Who I Am" – ein sehr ehrlicher und persönlicher Beitrag über Selbstverwirklichung und -anerkennung. Schon vor einigen Jahren sei die Nummer entstanden, die zwar auf eine Art empowert, aber auch sehr düster daherkommt. Die Piano-Section hat fast schon dramatisch-verstörende Moll-Parts und Distortion, die nach James Bond klingen. Der Sound wird auch durch den exzentrischen Clip, der an Horror oder Thriller erinnert, getragen: Wir sehen Celeste mit verschmiert schwarzen Augen, festgehalten und getragen, bis sie sich letztlich zu einem merkwürdigen, aber selbstbestimmten Wesen entwickelt. Regie hat die Sängerin aus UK mit Wurzeln in Jamaika dabei selbst geführt.