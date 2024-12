Fünf Songs, die die Welt jetzt braucht

Tems feat. Asake – Get It Right

Wenn es um Videos geht, wird Tems auch sechs Monate nach Release ihres Albums "Born In The Wild" nicht müde, die Fans mit audiovisuellem Material zu versorgen. Ein ganz besonderer Hingucker ist dabei der Clip zu "Get It Right" zusammen mit Asake. Man könnte sagen, hier treffen die aktuellen Aushängeschilder der nigerianischen Afro-Pop-Szene aufeinander, die gemeinsam einen noch kometenhafteren Aufstieg hinlegen. Optisch erinnert der Clip zu "Get It Right" an R'n'B-Tracks aus den Nullerjahren – alles ein bisschen düster, sinnlich, mit Leder-Ästhetik und viel Schwarz-weiß. Erinnert an die Ära um Timbaland, Missy Elliott oder Aaliyah. Und auch in Sachen Sound lehnen die beiden an die großen Vorbilder an, wissen den Tune aber mit Amapiano und Afrobeats-Einflüssen zu ihrem eigenen zu machen.