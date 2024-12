Fünf Songs, die die Welt jetzt braucht

Fuse ODG – We Know It’s Christmas (Band Aid Reply)

1984 schrieb Bob Geldof "Do They Know It's Christmas" und sammelt seitdem unter dem Band-Aid-Banner "Spenden für Afrika". Was erst mal nach einem guten Zweck aussieht, gerät im Jahr 2024 auch mit Blick auf die Neuauflage zum 40. Jubiläum immer häufiger in die Kritik. Aus vielen Gründen – White Saviorism und die Tatsache, dass Afrika als ein Land gesehen wird und damit die kulturelle Vielfalt und auch Unterschiede des Kontinents im Grunde wegignoriert werden, sind nur zwei davon. Fuse ODG, einer der größten Stars der Musikszene Ghanas, will mit seinem Song "We know it's Christmas" eine Gegenantwort auf den umstrittenen Song liefern. "African problems need to be solved by africans", sagt er während eines Auftritts in einer britischen Talkshow und bekommt dafür viel Zuspruch. Es sei wichtig, dass die Menschen Afrikas die Lösung liefern. Ein Ansatz ist der neue Song von Fuse ODG, der auf positive Afrobeats-Vibes setzt und außerdem feiert, wie weit die Entwicklungen auf dem Kontinent gekommen sind. Fuse ODG wurde vor zehn Jahren selbst von Geldof für die 2014er Version von Band Aid angefragt, hat die Zusammenarbeit aber abgelehnt, denn afrikanische Menschen sollten ihre Geschichten selbst erzählen können.