Fünf Songs, die die Welt jetzt braucht

DJ Koze feat. Damon Albarn – Pure Love

Ja, richtig gelesen: This is not a drill! DJ Koze macht für seinen neuen Track "Pure Love" gemeinsame Sache mit Damon Albarn. Wie die unerwartete Combo zustande gekommen ist? Man hat sich im Urlaub in Peru kennengelernt. Natürlich. Und die Umgebung war gleich so faszinierend auf die beiden Künstler, dass sie beschlossen haben, diese Erfahrung in einem Song festzuhalten. Ein bisschen hört man es auch raus, denn in "Pure Love" bringen House- und Charango-Sounds lateinamerikanisches Flair und Sommergefühle. Weniger sommerlich mutet da das dazugehörige Video an. Denn darin sehen wir einen Mann, der durch eine einsame Schneelandschaft stampft, bis das Bild zu einem Eisbären in eine gar nicht mal so verschneite Landschaft wechselt. Ein Album bekommt die Urlaubsbegegnung auch: "Music Can Hear Us" hat DJ Koze für April angekündigt und wird auch den Track mit Albarn beinhalten.