Fünf Songs, die die Welt jetzt braucht

anaiis & Grupo Cosmo – B.P.E

Mit der "anaiis & Grupo Cosmo EP" hat die französisch-senegalesische Sängerin ein Projekt zwischen brasilianischer Tradition und 70er-Jahre Psychedelia angekündigt. "Das Album ist ein klangliches Hervortreten der Person, die ich in diesem Moment meines Lebens wurde", sagt anaiis über die Platte mit der brasilianischen Combo. Es geht darauf um Mutterschaft, Geburt, aber auch um Schwarze Identität. Das war auch das Thema, das sie mit Luedji Luna zusammengebracht hat, als anaiis 2020 eine Artist Residency in Salvador hatte. Zu dieser Zeit ist auch der Opener der Platte entstanden, "Toda Cor", der die gemeinsame Verbindung als Schwarze Frauen zelebriert, auch wenn sie aus unterschiedlichen Ländern kommen. Auch das Video zu "B.P.E" greift die Frage nach der Schwarzen Herkunft auf: "We come from where the sun kissed the land, loved its sons, cross the ocean, find us there."