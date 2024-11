Fünf Songs, die die Welt jetzt braucht

Trettmann – Was es braucht

Wie schreibt man im Jahr 2024 ein Liebeslied, das nicht zu schmalzig ist, aber trotzdem große Emotionen rüberbringt? Trettmann liefert mit "Was es braucht" eine gute Antwort darauf, mit der der Rapper aus Leipzig die perfekte Balance zwischen Coolness und Verletzlichkeit findet. In dem Track geht es nämlich um Loyalität, aber auch Konflikte, die so eine neue Liebe mit sich bringen kann, an die man sich erst mal herantasten muss. Am Ende steht aber fest:"„Ich bin around, du kannst auf mich bauen." Auch in Sachen Visuals können wir auf Tretti bauen: Wie gewohnt zeigt er sich mal vor pastellfarbener Plattenbau-Kulisse, im Schwarz-Weiß-Setting oder im Vintage-Auto abzischend. Am 29. November veröffentlicht Trettmann dann auch den dritten Teil seiner "Your Love Is King"-Serie, in Sachen Titel eine Hommage an Sade, wo wir wieder beim Thema Liebe wären. Ab Dezember geht es dann auch wieder auf Tour mit Stopps unter anderem in Berlin und Köln.