Fünf Songs, die die Welt jetzt braucht

Oklou – obvious

Gleich zwei Singles hat Oklou gerade veröffentlicht, mit denen uns die französische Sängerin mit in ihre Traumwelt nimmt. Einer davon ist "obvious", eine Art-Pop-Hymne, mit Cloud-Elementen, verzerrten Synths und Autotune-Voices. Damit schafft Oklou es, auf minimalistische Weise einen Banger zu kreieren. Der Song steht auf eine Art repräsentativ für ihren Signature-Sound, sagt sie selbst. "Ich liebe diesen Track, denn er ist sehr nah dran, was den speziellen Ton in meiner Musik definiert. Und er behandelt etwas, was mir sehr am Herzen liegt: Musik vs. Worte." Genau so unaufgeregt, aber on point ist das Video zum Track, das eigentlich eine Sammlung unterschiedlicher Snapshots ist, in denen Oklou mit ihren Freund:innen abhängt. Mal tanzend, mal liegend, mal Musik machend. Die wackelnde Handkamera gibt dem Ganzen außerdem was Spontanes, von dem man gerne Teil wäre.