Fünf Songs, die die Welt jetzt braucht

Wretch 32 feat. Little Simz & Benjamin AD – Black and British

In der britischen Musiklandschaft ist Wretch 32 für seine sozialkritischen Lyrics und sein Engagement gegen Ungerechtigkeit bekannt. Auch in "Black and British" greift der Rapper aus North London die Lebensrealität von Schwarzen Menschen in UK auf. Generationsübergreifende Traumata, Überleben in einem rassistischen Umfeld oder an der Armutsgrenze – das sind nur ein paar Umrisse, die Wretch in dem neuen Song zeichnet. "Granny ist hierher gekommen, um eine Zukunft aufzubauen. Sie baute auf Hoffnung auf, aber der Weg war nicht mit Gold gepflastert, sondern mit 'Geh nach Hause'." Unterstützung bekommt er dabei von gleich zwei großen Namen der UK-Rap-Szene: Benjamin AD ist für die Melodien in der Hook verantwortlich, während Little Simz ihre Sicht der Dinge schildert und dabei große Fragen stellt: Was bedeutet eigentlich "black" und "british"? Gleichzeitig schildert sie, wie ihre Mutter sie alleine ohne Mittel großgezogen oder ihre Schulzeit sich als große Herausforderung dargestellt hat. Im Video sind die drei unter anderem in einer Ausstellung von Kunst umgeben, während sie ihre Perspektiven teilen.