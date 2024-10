Fünf Songs, die die Welt jetzt braucht

Pa Salieu – Epiphany (Freestyle)

Nachdem Pa Salieu für 22 Monate im Gefängnis saß, ist der britische Rapper mit Roots in Gambia jetzt wieder in Release-Laune. Auf "Belly", seiner ersten Single nach Entlassung, folgen gleich zwei Freestyles, mit denen uns Pa noch einmal ins Gedächtnis holt, warum er vor seiner Zeit im Knast zu den vielversprechendsten Newcomer:innen des britischen Rap gehörte. "Epiphany (Freestyle)" ist ein Reflektionsmanifest auf eindringlichen Synths geworden: "Als ich im Gefängnis saß, war mein Geist meine Flucht. Und ich habe mich in Stift und Papier verliebt, als ich eine Offenbarung hatte: Ich habe eine Stimme, eine Plattform und etwas Bedeutsames zu sagen." Die Lyrics zwischen Sozialkritik und Einsicht delivered Pa Salieu im Schwarz-Weiß-Setting und einem Raum, der sehr stark an eine Gefängniszelle erinnert. Damit knüpft er inhaltlich auch an sein 2020 erschienenes Mixtape "Send Them To Coventry" an – übrigens nicht nur Pa Salieus Heimat, sondern auch eine britische Redewendung, wenn man jemanden ausschließt oder dessen Existenz ignoriert.