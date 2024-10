Fünf Songs, die die Welt jetzt braucht

Moonchild Sanelly – Do My Dance

Moonchild Sanelly feiert mit "Do My Dance" ihren persönlichen Befreiungsschlag – von Männern und sonstigen Einschränkungen, die ihr Leben geprägt haben. "I just love to live on my own terms and on my own time" – "Ich will unter meinen eigenen Bedingungen und meiner eigenen Zeit leben." Die neue Freiheit zelebriert die Musikerin aus Südafrika mit ihrer Gang auf der Achterbahn – zwischen poppigen Farben, Afropunk, Edgy-Pop und Kwaito-Sounds. Damit ist "Do My Dance" ein Mittelfinger in Richtung jeglicher Konformität. Mit dem Track kommt aber nicht nur eine neue Lebenseinstellung, sondern auch ein neues Album: "Full Moon" erscheint Anfang des Jahres und setzt die Phasen des Mondes mit persönlichen Emotionen und Entwicklungen gleich: "Mit 'Full Moon' bin ich erleuchtet im Ganzen. Die Ankunft meiner selbst", erklärt Sanelly.