Fünf Songs, die die Welt jetzt braucht

Tierra Whack – Moovies

Dass Tierra Whack ihr letztes Album "World Wide Whack" veröffentlicht hat, liegt mittlerweile schon ein paar Monate zurück. Dennoch legt die Rapperin aus Philadelphia jetzt einen neuen fantasievollen Clip zum Album nach, mit dem sie an ihre letzte Video-Veröffentlichung "Two Night" anknüpft. Denn am Anfang ist Tierra in "Moovies" wieder als riesiger silberner Luftballon zu sehen – aus dem aber jetzt die Luft raus ist. Nach kurzer Verwandlung in Normalgröße erfahren wir darin einiges über ihr derzeitiges Dating-Leben. Und so viel sei schon mal verraten: Es scheitert am Minimum. Denn Tierras Love Interest lädt sie nie ins Kino oder zum Essen ein, obwohl das die absoluten Dating-Klassiker sind. Deshalb weicht Tierra im Video dazu auf andere Dates aus und lässt sich – mittlerweile selbst animiert – von zahlreichen Cartoon-Charakteren einladen, darunter auch das Philadelphia Phillies Maskottchen, vom heimatlichen Baseball-Team. Aber so richtig funken, will es einfach nicht. Bis sie auf ein ganz besonderes Wesen trifft.