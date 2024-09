Fünf Songs, die die Welt jetzt braucht

Yaeji – booboo

Bouncy Bässe und Jersey Club Vibes – Yaeji kehrt mit "booboo" zurück auf die Tanzfläche und knüpft mit der neuen Nummer soundmäßig an ihren 2017er Hit "raingurl" an. Ein Full Circle Moment, wie die New Yorkerin selbst sagt. Denn in diesem Jahr feiern sie und ihre Freund:innen zehn Jahre Club-Life und Party – denn in dieser Zeit haben sie und ihre Gang das Clubleben geprägt, indem sie Labels gegründet oder Parties veranstaltet haben. Und natürlich waren sie auch dabei, als Yaeji die globalen Dancefloors erobert hat. Bis sie jetzt aber wieder dorthin zurückkehren konnte, hat die DJ mit Roots in Südkorea erst mal eine Pause von 4-to-the-floor-Sounds nehmen müssen. Auch, weil "raingurl" so ein krasser Erfolg war, dessen Hook in "booboo" auch noch mal gesamplet wird. In den letzten Jahren hat Yaeji musikalisch in unterschiedlichsten Genre-Schubladen gewühlt – von Indie-Rap bis Art-Pop und koreanischem Indie-Rock. Nach vielen Experimenten fühlt sie sich jetzt viel mehr bereit für den Erfolg und den vollen Club zu bespielen.