Fünf Songs, die die Welt jetzt braucht

Donna Goldn – Grape Wifey

Eigentlich kommt Donna Goldn aus Belgien, lebt aber mittlerweile in Korea – das heißt auch ihre Musik bedient sich an beiden Welten gleichermaßen. Die Straßen und das Leben von Seoul, aber auch in der Provinz Gyeonggi-do, wo Donna aktuell lebt, dienen als tagtägliche Inspiration. So wird auf einmal auch der Wadenkrampf im Bein, weil Donna zu lange in der Bahn ohne Sitzplatz stehen muss, zum Mittelpunkt ihrer Lyrics. Da Donna fließend Koreanisch spricht, sind ihre Texte oft auf der Sprache und vermischen sich mit Englisch. Vor allem geht es aber bei Donna ums koreanische Essen: "Essen ist etwas, mit dem sich jeder Mensch identifizieren kann. Es ist wirklich herzerwärmend", sagt sie selbst, wenn sie darüber spricht, wie gut ihre Musik auch in Korea ankommt. Passend dazu ernennt sich Donna in ihrem neuen Clip zur "Grape Wifey", für die sich alles um Trauben dreht.