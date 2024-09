Fünf Songs, die die Welt jetzt braucht

Tasha – Love's Changing

Akustischer Folk-Pop, Soul und softe Piano-Verläufe – Tasha liefert mit "Love's Changing" den perfekten Soundtrack, um den Tag zu beenden und zur Ruhe zu kommen. Da passt es auch, dass die Sängerin aus Chicago den Track ans Ende ihres Albums gepackt hat. Denn tatsächlich ist "Love"s Changing" im Schaffensprozess auch als Letztes entstanden. "Das Album handelt an vielen Stellen von Verlust. Es ist auch über die Schönheit, die auf der anderen Seite dieses Verlustes entstehen kann. Der Song fasst Wärme und Optimismus zusammen", sagt sie selbst. Genau das hört man auch raus, während das Video auf Sonnenuntergänge, Wildlife in der Großstadt und ausgelassene Freudentänzen setzt. "All This And So Much More" ist das zweite Studioalbum von Tasha und gerade erschienen, nachdem sie ein weiteres erfolgreiches Projekt zu Ende gebracht hat: Bis vor Kurzem war sie nämlich in "Illinoise" zu sehen, der Broadway-Adaption von Sufjan Stevens' Album.