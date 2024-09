Fünf Songs, die die Welt jetzt braucht

Thisizlondon feat. Ayra Starr & 6LACK – Pinacolada

Es gibt kaum einen Namen in Afrobeats-Gefilden, den Thisizlondon - oder auch nur London - nicht auf seiner Producing-Liste versammelt hat. Der Nigerianer, dessen Vater aus UK kommt, weswegen er in seiner Jugend immer nur "London Boy" genannt wurde, hat seit 2019 das Who Is Who der Szene vorm Mikrofon stehen: Wizkid, Crayon, Rema oder Ayra Starr sind da nur ein paar Namen. Um nach all der Zeit jetzt die entsprechenden Credits zu bekommen, veröffentlicht der Produzent mithilfe seiner prominenten Gästeliste auch eigenes Material. Zum Beispiel "Pinacolada", mit dem er Naija-Queen Ayra Starr und US-Rapper 6LACK auf einem Track vereint. Natürlich bringt die Produktion ordentlich Banger-Potenzial mit – auch, weil sich die drei in Sachen Sound perfekt ergänzen. "Ich wollte einen Vibe kreieren, der die Essenz des Sommers auf den Punkt bringt – etwas, das entspannt und energisch sein kann", sagt London selbst über seine Debütsingle. More to come.