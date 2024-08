Fünf Songs, die die Welt jetzt braucht

Simi feat. Ladipoe – Know You II

Dass Simi und Ladipoe nicht das erste Mal musikalisch zusammenkommen, verrät schon der Titel des neuen Tracks: "Know You II" ist eine Fortsetzung vom gleichnamigen Vorgänger, der vor vier Jahren während des Lockdowns erschienen ist. Musikalisch schlagen beide Songs in die gleiche Kerbe und setzen auf luftig-softe Afrobeats-Tunes. Trotzdem unterscheiden sich die beiden Lovestories in BPM und Synth-Arrangements. Damit eignet sich der zweite Teil besonders für den globalen Dancefloor. Inhaltlich treffen sich auch hier zwei Lovebirds, deren Beziehung durch Komplexität und Ungewissheit auf die Probe gestellt wird. Was denkt der eine über die andere und andersherum? So richtig weiß niemand, was Sache ist, aber das macht die Liebschaft auch so spannend. Zu hören ist "Know You II" auf Simis aktuellem Album "Lost And Found", auf dem die Nigerianerin sich selbst, die Liebe und Female Empowerment (wieder)entdeckt, wie einen verloren geglaubten Schatz.