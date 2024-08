Fünf Songs, die die Welt jetzt braucht

Audrey Nuna – Suckin Up

Was haben US-TV-Moderatorin Wendy Williams, Märchenfigur Cinderella und der italienische Philosoph Niccolò Machiavelli gemeinsam? Sie alle werden im neuen Track von Audrey Nuna als Referenz angegeben. Die Rapperin aus New Jersey mit Roots in Südkorea ist für ihre artsy Videos bekannt – das ist auch bei der neuen Single "Suckin Up" nicht anders. Inspiration nimmt sie dafür aus allen Sparten: "Sie alle spielen eine Rolle, wenn es um meine Interpretation von Performativer Kunst und Liebe geht." Aber Downtown New York, wo sie quasi aufgewachsen ist, bekommt den wohl größten Part in der audiovisuellen Liebeserklärung. Denn Audrey beamt sich an unterschiedlichste Orte in Chinatown, während sie in futuristischen und avantgardistischen Outfits representet. Auch wenn für das nächste Album noch kein Releasedate feststeht, hat Audrey schon angekündigt, dass die Nachfolger-Platte von "a liquid breakfast" viel düsterer wird.