Fünf Songs, die die Welt jetzt braucht

Yemi Alade feat. Ziggy Marley – Peace & Love

Sehr weit liegen Afrobeats und Reggae in Sachen Sound nicht auseinander. Dass hier aber durch die perfekte Symbiose was ganz Neues geschaffen werden kann, beweisen jetzt Yemi Alade und Ziggy Marley. Die Queen of African Music und der Reggae-Erbe senden mit "Peace & Love" eine positive Message für mehr Einigkeit und Frieden in die Welt. Marley bringt damit die sozialkritische Komponente des Reggae in die sonst eher auf den Dancefloor abzielende Afrobeats-Welt von Yemi. In "Peace & Love" steht nämlich vor allem die Befreiung des afrikanischen Kontinents im Vordergrund. Um die Message auch bildlich zu untermalen, sind Yemi und Ziggy in Kenia unterwegs und feiern ausgelassen mit Menschen auf den Straßen. Noch mehr positive Messages gibt es auf dem aktuellen Album "Rebel Queen" von Yemi Alade zu hören, mit dem die Nigerianerin ihr Heritage in vollen Zügen feiert.