Fünf Songs, die die Welt jetzt braucht

Tems – Burning

Für Tems hätte es in diesem Jahr kaum besser laufen können: Mit "Born In The Wild" hat die Nigerianerin, die mittlerweile in London lebt, ihr erstes, längst überfälliges Album veröffentlicht und recht deutlich gemacht, dass sie damit das internationale Musikbiz anpeilt. Die Platte bringt sie in den nächsten Wochen auch auf die Bühnen der USA, wo Tems schon jetzt unterwegs ist und die Zeit neben den Live-Auftritten nutzt, um das ein oder andere Video zu produzieren. Zum Beispiel für "Burning", bei dem Tems selbst Regie geführt hat und ihre Runden durch die Straßen von New York dreht. Die Ballade mit Pop und R'n'B-Anleihen strotz nur so vor Nostalgie: Darin spricht die Sängerin nämlich über ihren anfänglichen Erfolg und das der nicht zwangsläufig die Heilung für alle Probleme ist: "Es geht um mich und wie ich zurückblicke und feststelle, dass wir alle unsere Päckchen zu tragen haben. Wir alle haben unsere Kämpfe mit uns selbst, unsere Trigger."