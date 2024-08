Kitschkrieg feat. Future, Fridayy & Mariah The Scientist – Slow Down

Zwei Jahre lang waren Kitschkrieg in den USA unterwegs, auf der Suche nach neuen Sounds und Features. In der Zeit haben sie in den Staaten sogar eine neue Heimat gefunden. Die komplette Ausbeute präsentiert das Berliner Kollektiv am 15. November, denn da erscheint "German Engerineering Zwei". Im Gepäck ist auch "Slow Down", die erste Kostprobe aus der Platte, die sich zwischen smoothem Kitschkrieg-Signature-Dub, Afrobeats und Trap-Anleihen bewegt. Vor allem überzeugt aber das Line-Up, denn kein Geringerer als Atlanta-Trap-Koryphäe Future ist auf "Slow Down" zu hören, der hier in Sachen BPM ein bisschen runterkommt und sich von seiner entspannten Seite zeigt. Auch Fridayy, der selbstbetitelte "Melody God" ist am Start und lässt uns bei seiner Hook an Frank Ocean denken. Währenddessen cruist ATLien Mariah The Scientist im Lyrics Video chic durch L.A. und liefert R'n'B-Tunes vom Feinsten.