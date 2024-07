Rema – Hehehe

Während im US-Rap aktuell Kendrick Lamar, Drake und J. Cole um die Krone der "Big Three" kämpfen, sind es in Nigeria Wizkid, Davido und Burna Boy. Und wenn es nach Rema geht, bekommen die "Afrobeats Big Three" jetzt noch einen Mitspieler dazu: In seiner neuen Single "Hehehe" gibt der Nigerianer bekannt, dass auch er jetzt zur oberen Riege gehört. "No more big three, there's now a big four", erklärt er darin, während er auf dringlichen und fast schon spooky anmutenden Tunes mit seiner Crew representet. Die düstere Ästhetik im Clip wird gestützt von Vintage-Kameras und –Karren, sogar Fledermäuse fliegen durchs Bild. Zu hören ist der Track auf dem gerade erschienenen Album "Heis", das der Sänger aus Benin City ganz überraschend veröffentlicht hat.