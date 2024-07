LL Cool J – Passion

Mit "I Need A Beat" von LL Cool J ging 1984 eine der ersten Veröffentlichungen bei Def Jam Recordings über den Tresen. 40 Jahre später feiert die HipHop-Instanz ihren runden Geburtstag – mit einem neuen Release von LL Cool J. "Passion" ist der Teaser auf das kommende Album der New Yorker Rap-Legende, der nach zahlreichen Grammys, einem Stern auf dem Walk Of Fame und der Aufnahme in die Rock'n'Roll Hall of Fame eigentlich gar nicht mehr so viele Meilensteine zum Abhaken hat. "Passion" ist in Form und Klangfarbe ziemlich klassisch gehalten, erinnert an die Neunziger-Ära genauso wie an den Nullerjahre-HipHop. Trotzdem ist der Rapper aus Queens nicht in der Zeit stehen geblieben: "Ich bin quasi wieder zur Schule gegangen, was das Schreiben von Songs und das Rappen, das Arbeiten als MC mit dem Mic angeht", sagt er selbst über sein neues Album "The Force", das komplett von Q-Tip produziert wurde. Und das verspricht einige musikalische Kostbarkeiten zu enthalten: In "Passion" wird zum Beispiel "Sun Touch" von Jazz-Koryphäe Herbie Hancock gesamplet.