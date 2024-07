Kendrick Lamar – They Not Like Us

Der Kampf der Big Three im US-HipHop-Game hält die ganze Szene seit Wochen in Aufruhr. Die Big Three – das sind Kendrick Lamar, Drake und J. Cole – die drei größten Rap-Acts, die die Millennial-Generation hervorgebracht hat. Mit einem Gast-Vers von Kendrick Lamar auf Metro Boomins und Future Track "Like That" hatte der Compton Native die alte Fehde wieder aufleben lassen. Während J. Cole relativ schnell ausgestiegen ist, schoben sich Drake und Kendrick über Wochen mehrere Disstracks hin und her. Der Höhepunkt ist aber K. Dots "They Not Like Us", der jetzt gerade noch bzw. wieder nachhallt, weil er ihn vor Kurzem mehrfach auf seinem "The Pop Out" Konzert performt hat. Mit dem Auftritt, bei dem er Mitglieder der Bloods und Cribs, der berüchtigten Gangs von Los Angeles, auf einer Bühne zusammengebracht hat, und dem jetzt erschienen Video, ist der Track endgültig zur Westcoast-Hymne geworden. Aufgrund seiner Strahlkraft könnte "They Not Like Us" jetzt sogar für einen Grammy nominiert werden.