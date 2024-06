Asake & Central Cee – Wave

Von Westlondon nach Lagos – in ihren musikalischen Bereichen gehören Asake und Central Cee zur absoluten Speerspitze. Auf "Wave" bringen die beiden jetzt Drill und Storytelling von den Straßen UKs und den unbekümmerten Party-Sound aus Afrobeats und Amapiano zusammen. Zwischen düsterer Atmosphäre und Leichtigkeit im Club ist man als Hörer:in hin und hergerissen. Dennoch ergibt "Waves" als Street-Sommerhymne Sinn und lässt uns außerdem am gegensätzlichen Flexer-Lifestyle zwischen Studiosessions, Stripclubs und Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln teilhaben. Das eine schließt das andere nicht aus – das gilt für den Sound genauso wie für den Clip, der an unterschiedlichsten Orten in Lagos gedreht wurde.