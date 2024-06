Noga Erez feat. Rousso – PC People

Noga Erez und Rousso zeigen sich sichtlich abgeturnt von Cancel Culture: "PC People" bekommen im gemeinsamen Track der israelischen Sängerin und ihrem Musik- und Lebenspartner ordentlich ihr Fett weg. Frieden und Liebe seien nur Alibi und nicht alles kann weichgespült werden. Damit stellen die beiden außerdem die Scheinheiligkeit der Woke Culture raus: "What you gonna say when you can't say anything", heißt es in den Lyrics, in deren Refrain Rousso sich radikal ehrlich gibt. Denn schließlich sei das hier nicht Disney. Währenddessen tritt Noga selbst als Preacherin in einer Kirche auf und lässt sich von der Menge auf Händen tragen. So ganz unverhofft kommt der neue Song nicht: Denn mit "PC People" kündigt die Israelin ihr drittes Album "The Vandalist" an, das Ende September erschienen wird.