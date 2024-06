Bien & Fally Ipupa – Ma Cherie (Remix)

Im November war bereits Biens Album "Alusa Why Are You Topless" erschienen, mit dem Bien offiziell den Start seiner Solokarriere feierte. Den Titel des Albums hat seine Mutter geliefert, die so auf das Cover der Platte reagierte, auf dem ihr Sohn oben ohne zu sehen ist. Der Kenianer war bis dato vor allem als Sänger von Sauti Sol in Erscheinung getreten, hat sich aber mit dem Album in ganz neue Sphären katapultiert, von denen auch das kongolesische Musik-Schwergewicht Fally Ipupa Wind bekommen hat. Dementsprechend überzeugt ist dieser auf den Albumtrack "Ma Cherie" gehüpft und verpasst diesem – zusammen mit Bien – einen Remix. Damit kommt nicht nur die Deluxe-Version von Biens Album, sondern auch ein Clip, der in der kongolesischen Hauptstadt Kinshasa gedreht wurde und viel Vibes und energiegeladene Tanz-Performances zeigt.